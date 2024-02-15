شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة .

جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك ، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات .

إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يتابع جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع أثار الامطار فى أحياء ومناطق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .