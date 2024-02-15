ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يُخرج تامر حسني من المركز الأول على يوتيوب

استطاع ديو “سبب فرحتي” للفنانة أصالة والفنان أحمد سعد في الحصول على المركز الأول، في منافسة قوية مع أغنية “موضوع رجوعنا” للفنان تامر حسني، في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

مشاهدات ديو سبب فرحتي وكلماته

يقترب ديو سبب فرحتي من المليون مشاهدة خلال يوم واحد من طرحه عبر يوتيوب" وهو من كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، وتقول كلماته"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير

ديو سبب فرحتي للمرة الأولى في حفل فبراير الكويت 2024

قدما أصالة وأحمد سعد ديو سبب فرحتي مباشرةً مع جمهورهما خلال حفلهما المشترك مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، والذي لاقى تفاعل جماهيري كبير .

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد من خلال “بعتذرلك”، التي حققت أكتر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير”.