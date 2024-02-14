إشادات دولية بدعوى بوتين لمصالحة الفصائل الفلسطينية

أشاد مراقبون بالدعوة التي قدمتها روسيا للفصائل الفلسطينية لعقد جولة مفاوضات بشأن المصالحة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إنجاز هذه الخطوة وإنهاء الانقسام لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.

وقال لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".

وأضاف لافروف: "نحن بحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا الوضع الكارثي، الذي من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة، وزملاؤنا الأمريكيون هم الذين يدفعون فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلى الكارثة".