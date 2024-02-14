بالخيل العربي والأجنبي .. انطلاق بطولة كأس مصر للفروسية غد الخميس بتواجد ٥٧٢ جواداً

في مشاركة هي الأعلى في تاريخ بطولات كأس مصر تنطلق منافسات كأس مصر للفروسية غداً الخميس بمشاركة ٥٧٢ جواد .

وعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماع بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع طبقا لكل منافسة في الفعاليات التي تضم مراحل البراعم والناشئين والشباب.