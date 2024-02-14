سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح،وتوالت النيابة التحقيق .

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمنيب

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد شقة سكنية بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كرودن أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحريق