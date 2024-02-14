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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1627 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتنفيذ   قافلة طبية علاجية  مجانية بقرية بنى حسن الشروق ، إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا .

 

وذلك على مدار يومين متتالين ، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي  1627  حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  ، وبرعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وصحة المنيا برئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة.

 

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة  الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل توقيع الكشف الطبي على ، عدد   336  حالة جراحة ؛   428  حالة اطفال  ؛ عدد  374 باطنة ؛ عدد   85  نساء ؛  عدد 76 اسنان  ؛ عدد 128  جلدية ؛ 160 أنف وأذن ؛ 40  تنظيم اسرة ، عمل عدد 213   تحاليل مختلفة  ،  وعدد 9  حالات موجات صوتية ، و 8  حالات اشعة عادية  ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 98  متردد  ، و خلع اسنان لعدد 10  حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد   9 حالات لإستكمال العلاج ،  وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 143 متردد

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