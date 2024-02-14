توقيع الكشف الطبي على 1627 مواطن بالمنيا

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بنى حسن الشروق ، إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا .

وذلك على مدار يومين متتالين ، حيث تم توقيع الكشف الطبى علي 1627 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وصحة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة.

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان توزيع الحالات شمل توقيع الكشف الطبي على ، عدد 336 حالة جراحة ؛ 428 حالة اطفال ؛ عدد 374 باطنة ؛ عدد 85 نساء ؛ عدد 76 اسنان ؛ عدد 128 جلدية ؛ 160 أنف وأذن ؛ 40 تنظيم اسرة ، عمل عدد 213 تحاليل مختلفة ، وعدد 9 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات اشعة عادية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 98 متردد ، و خلع اسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 9 حالات لإستكمال العلاج ، وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 143 متردد