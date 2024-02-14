رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية الآداب

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم الأربعاء ، اجتماع مجلس كلية الآداب ؛ وذلك لمتابعة مدى سير العملية التعليمية ، وعرض الرؤى والخُطط المستقبلية للكلية والجامعة ، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف ماهر عميد الكلية ، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بها.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الإجتماع ، الرؤية العامة للجامعة ، للإرتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية ، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم ، وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العصرية ، وتلبية احتياجات سوق العمل ، موجهًا بضرورة العمل على تطبيق نظم معايير ضمان الجودة والإعتماد ، لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ، وتقديم أفضل خدمة تعليمية ؛ للحفاظ على رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

كما طالب رئيس الجامعة أعضاء المجلس ، بالعمل على استحداث وتطوير برامج جديدة ، وتقديم شكلًا متطوراً للمحتوى العلمي يُواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة ، وتوصيف البرامج والمقررات لضمان الإتساق بين نواتج التعلم المستهدفة ، ومحتوى المنهج وأساليب التعليم والتعلم وطرق التقويم في إطار المعايير الأكاديمية للتعليم العالي.

واستطرد رئيس الجامعة بالحديث عن خطة الجامعة خلال الفترة القادمة ، وتزامناً مع احتفال الجامعة خلال عامين باليوبيل الذهبي على إنشائها ، والذي يستوجب إعادة شباب أقدم كلياتها وتطويرها ، وتحديث موقعها العام على نمط جامعات الجيل الرابع ، والتنافسية بين الجامعات التي سوف تفتتح بنفس الأقاليم تباعًا.