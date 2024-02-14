انضمام الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم «GNLC» لعام 2023

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انضمام محافظة الشرقية، لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023.

جاء ذلك عقب إعلان معهد اليونسكو انضمام محافظة الشرقية ضمن ثلاث مُدن مصرية لشبكة اليونسكو العالمية للتعلم مدى الحياه (GNLC).

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدور الهام للجنة الوطنية المصرية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج والجوائز والمنح، التي تُنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن قيام معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه (GNLC) بمُخاطبة اللجان الوطنية في الـ 193 دولة عضو بمنظمة اليونسكو كل عام؛ لترشيح ثلاث مُدن بحد أقصى للانضمام لشبكة مُدن التعلم، موضحًا بأن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو هي الجهة الوطنية الوحيدة المنوطة باستلام طلبات الترشح والتقييم الوطني.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدرا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعى بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وكذا تشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن سعادته الغامرة بانضمام محافظة الشرقية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) وذلك لأول مرة في تاريخ محافظة الشرقية، لتستكمل المحافظة ملف الإنجازات في مجال التدريب والتعليم والتعلم لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين على أرض المحافظة، ولتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.

وأشاد المحافظ بالجهود الرامية من قبل المحافظة لإرساء قواعد التنمية المستدامة في مجال التعلم وذلك علي المستوى المحلي، موضحا أن اختيار المحافظة من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة لتكون عضوة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) جاء بعد خوض ماراثون كبير بين عدد ضخم من المتقدمين على المستوى العربي، تم فيه تضافر الجهود وبذل قصارها، والتعاون مع الجهات الشريكة بشكل فريق العمل الواحد فضلا عن تأسيس المدينة الآمنة للمرأة، وقيام مسؤولة ملف اليونسكو لمدن التعلم بالمحافظة بتجهيز ملف واستمارة عضوية المحافظة بشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وارساله لشبكة اللجنة الوطنية لليونسكو في مصر، والأخرى العالمية لمدن التعلم.

وذكر أن أحد معايير الاختيار كانت القدرة على قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال دعم وتنفيذ ومناقشة طرق مبتكرة لتطوير وتحسين ومراقبة استراتيجيات مدينة التعلم.