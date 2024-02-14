عاجل
فضل ليلة النصف من شعبان
الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين بمعاشرة ابنة شقيقتها كرهًا بالنزهة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل  النيابة العامة في القاهرة،  التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين اثنين بمواقعة ابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، كرها عنها، في أحد الأماكن المهجورة في النزهة.

التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين بمعاشرة ابنة شقيقتها كرها بالنزهة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من حارسة عقار بمدينة نصر وابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، أفادت فيه بوجود علاقة عاطفية بين ابنة شقيقتها وطالب، 16 سنة، وأنها أثناء مقابلة الفتاة له بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه، وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا رغما عنها وفض غشاء البكارة كرها عنها بمساعدة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواد متعلقة

غدًا.. محاكمة 5 مسئولين سابقين بالجمارك والعدل بتهمة تقاضي الرشوة

غدًا.. محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب ممدوح عباس

حبس سيدة وعامل لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الجمالية

تأجيل محاكمة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور لـ19 فبراير

ممر الموت بالصعيد.. مصرع وإصابة شخصين فى حادث على الطريق الزراعي بالمنيا

العثور على جثة غريق مجهول الهوية فى نهر النيل بـ الصف

الحبل السري يربطهما.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وجنينها بالقاهرة

تأجيل 6 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين
الجريدة الورقية