التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين بمعاشرة ابنة شقيقتها كرهًا بالنزهة

تواصل النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين اثنين بمواقعة ابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، كرها عنها، في أحد الأماكن المهجورة في النزهة.

التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين بمعاشرة ابنة شقيقتها كرها بالنزهة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من حارسة عقار بمدينة نصر وابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، أفادت فيه بوجود علاقة عاطفية بين ابنة شقيقتها وطالب، 16 سنة، وأنها أثناء مقابلة الفتاة له بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه، وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا رغما عنها وفض غشاء البكارة كرها عنها بمساعدة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.