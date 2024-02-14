نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، منافسات المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى المحافظة، التي أقيمت بملعب مدينة دمو الرياضية، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

جاء ذلك بحضور، النائب سيد سلطان، والنائب عبدالتواب عبدالقادر عضوي مجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة، وحشد من الجماهير.

أقيمت المباراة النهائية، بين فريقي مركز شباب هوارة المقطع، ممثل إدارة الفيوم الشبابية، ومركز شباب أبو جنشو ممثل إدارة أبشواي الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وانتهت المباراة، بفوز مركز شباب هوارة المقطع بهدفين لهدف، ليتصدر فريق هوارة المقطع ترتيب جدول الدوري ويفوز بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما حل فريق أبو جنشو في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وحصل مركز شباب فانوس بإدارة طامية الشبابية على المركز الثالث، واحتل فريق العدوة بإدارة الفيوم الشبابية على المركز الرابع.

تسليم الميداليات

وعقب انتهاء المباراة، سلّم نائب محافظ الفيوم، الميداليات للاعبي الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني، مقدماً لهم تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرباً عن تهنئته الشخصية للجميع، كما سلّم كأس البطولة لفريق مركز شباب هوارة المقطع المتأهل للمشاركة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم التوفيق، ومطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد في الملعب لتحقيق نتائج متميزة، وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات الجمهورية.

ولفت نائب المحافظ، إلى أهمية هذه المسابقات الرياضية، كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية، فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التي تقدمها مراكز الشباب، كونها تُسهم في بناء أجسام وعقول الشباب.

ومن جهته أوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أن منافسات دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة الفيوم شارك فيها هذا العام 2023/2024، عدد 16 فريقاً، يضم كل فريق عدد 25 فرداً "لاعبين ومدربين وإداريين"، يمثلون مراكز شباب هوارة المقطع والعدوة وسيلا بمركز الفيوم، والشهيد عمرو دهشان وقلمشاه من مركز إطسا، ومن مركز أبشواي، طبهار وقصر بياض ومدينة أبشواي، وأبو جنشو، ومركزي مدينة سنورس وترسا من مركز سنورس، ومن مركز طامية مراكز شباب سرسنا وفانوس ومنشأة الجمال، ومركزي الحامولي والنزلة من مركز يوسف الصديق.

وأضاف، أن منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالفيوم انطلقت يوم 10سبتمبر الماضى واختتمت منافساتها اليوم، وقد تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، صعد الأول والثاني من كل مجموعة تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 4 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول وثاني كل مجموعة لمباراة نصف النهائي، ثم صعد الفريقين الفائزين من نصف النهائي إلى المباراة النهائية، لافتاً إلى أن منافسات المباريات أقيمت على ملعبي مركز شباب مدينة سنورس لمباريات عدد 3 مجموعات، ومركز حنا حبيب بيوسف الصديق لمباريات مجموعة واحدة..

وقد قام بادارة المباريات حكام كرة القدم بالفيوم باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالمحافظة والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنةوالمحاضر الفنى والكابتن محمد سامى مسئول لجنة المسابقات فى منطقة كرة القدم بالفيوم .

واشرف على البطولة من مديرية الشباب والرياضة محمد عمر امين مدير ادارة خدمات الشباب وفاطمه شعبان عبد الرحمن وكيل الادارة واسماء صوفى ونهلة احمد علاء واسماءورداى واحمد عبد المطلب ,باشراف اسمه الجيزاوى وكيل مديرية الشباب.

وادار المباراة طاقم حكام مكون من عمر عيد عبد الغنى وبسام عبد المهيمن ومصطفى كامل وحسام احمد حكم رابع.

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