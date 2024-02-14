صحة قنا تنظم ورشة عمل حول برامج تنظيم الأسرة بعد الولادة

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، اليوم ورشة عمل عن برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة الإجهاض، وذلك لعدد كبير من أطباء النساء والتوليد بالقطاع الخاص بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الندوة التي حضرها الدكتورة هالة عبد المعطى مدير عام خدمات تنظيم الأسرة للقطاع الأهلى والخاص بالوزارة وفى حضور الدكتورة رانيا مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتور أحمد عسران منسق مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، وعدد كبير من أطباء النساء والتوليد المتميزين بالمحافظة، بالإضافة إلي أعضاء رابطة أطباء النساء والتوليد بقنا.

وأوضح الدكتور بدران أن الندوة بدأت بعرض للدكتورة هالة عبد المعطى حول حيثيات مبادرة تنظيم الأسرة للقطاع الخاص مع شرح وافى لتلك الحيثيات وأهمية دور القطاع الخاص في دعم وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ومدي مردود هذا التعاون على مؤشرات التنمية للأسرة والمجتمع.

وخلال الندوة التي عقدت في مركز تدريب تنظيم الأسرة بمستشفي قنا العام، وجهت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بضرورة التعاون مع المستشفيات والمراكز الخاصة لتقديم خدمات تنظيم الاسرة ودعم المراكز والجهات الطبية التى ستشارك في المبادرة، وكذا تسهيل جميع الإجراءات اللازمة.

يأتى هذا فى إطار توسيع نطاق تقديم الخدمات العلاجية لجميع السيدات في المحافظة وبما يتماشي مع توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بالحرص علي التوعية الصحية السليمة والبناءة لكل أفراد المجتمع.