Microsoft تفكك Teams وOffice 365 للعملاء في جميع أنحاء العالم

في أكتوبر، قامت Microsoft بتفكيك Teams من مجموعات Microsoft 365 وOffice 365 في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتجنب الغرامات المحتملة.

تقوم الشركة الآن بتوسيع هذا العرض، حيث تبيع Microsoft Teams بشكل منفصل عن Microsoft 365 وOffice 365 في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير رويترز. وقال متحدث باسم مايكروسوفت للنشر: "إن القيام بذلك يعالج أيضًا التعليقات الواردة من المفوضية الأوروبية من خلال تزويد الشركات متعددة الجنسيات بمزيد من المرونة عندما ترغب في توحيد عمليات الشراء الخاصة بها عبر المناطق الجغرافية".

يمكن للمستخدمين الحاليين الآن اختيار الاحتفاظ بصفقتهم الحالية أو التبديل إلى أحد العروض المنفصلة - وهو أمر مفيد بشكل خاص لأي شخص يستخدم مجموعة Office ولكنه يفضل خدمة اتصال أخرى مثل Zoom أو Google Meet. يمكن للعملاء التجاريين الجدد في عروض Microsoft اختيار Teams بمفردهم مقابل 5.25 دولار، في حين أن Office sans Teams يتراوح سعره من 7.75 دولار إلى 54.75 دولار.

بدأت رحلة Microsoft لتفكيك Teams وOffice في عام 2020 عندما قدم Slack شكوى ضد الاحتكار إلى الاتحاد الأوروبي. زعمت الشركة المملوكة الآن لـ Salesforce أنه من غير القانوني تضمين Teams في مجموعة Office وأن Microsoft كانت تمنع العملاء من إزالة منصة الدردشة. قامت المفوضية الأوروبية بعد ذلك بالتحقيق في هذه المسألة، حيث أعلنت مايكروسوفت في أبريل 2023 أنها ستفصل Teams عن Microsoft 35 وOffice 365. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ في الخريف الماضي، إلا أن مايكروسوفت لا تزال معرضة لخطر فرض غرامة كبيرة على الاتحاد الأوروبي إذا تبين أنها انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.