مكتبة القاهرة تنظم ندوة “مصر والتنمية في إفريقيا” بحضور عدد من السفراء

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى تحت إشراف يحيى رياض يوسف، مدير المكتبة وبالتعاون مع المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، برئاسة الدكتورة غادة فؤاد، اليوم،ندوة ثقافية تحت عنوان "مصر والتنمية فى إفريقيا".

أقيم اللقاء بحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة منهم غانا والنيجر وكينيا وموريشيوس، وممثلي وزارة الداخلية بدولة السودان، وفضيلة الدكتور رئيس جامعة الأزهر الشريف ومستشاريه، ومستشار التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ولفيف من المهتمين بالشؤون السياسية وشؤون التعاون الاقتصادي .

استهلت الندوة بالترحيب بالحضور الكريم من مصر والدول الإفريقية، والسفراء والبعثات الدبلوماسية والباحثين والبعثات التعليمية.

وقد أشار اللقاء إلى وجوب تفعيل المزيد من المشاركات مع إفريقيا، فالقارة الإفريقية تتمتع بموارد طبيعية وبشرية هائلة بالإضافة إلى تنوع ثقافي واقتصادي کبير، ولا شك فى أن الشراكة والتواصل المصري مع إفريقيا له مردودات إيجابية فى كثير من المجالات على الطرفين .