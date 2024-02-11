وزارة الصحة للنواب : إدراج وحدة "عمرو ابن العاص" بالشرقية ضمن خطة التطوير قريبا

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز ، بشأن تهالك الوحدة الصحية بقرية عمر ابن العاص بمحافظة الشرقية ، وعدم قيام الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد بها ، رغم صدور توصيات من عدة لجان هندسية بسرعة تطويرها .

واكد النائب حاتم عبدالعزيز ، مقدم طلب الإحاطة ، أن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص ،مركز كفر صقر تخدم ما يزيد عن ١٠ آلاف مواطن ، وتم إنشاؤها من خلال التبرع ، وتم ضمها لوزراة الصحة ، ومع مرور الزمن أصبحت الوحدة متهالكة ولا تصلح لتقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين .

وطالب النائب وزارة الصحة بسرعة ادراج الوحدة ضمن أعمال التطوير حتي يحصل المواطنين علي حقهم في الحصول علي خدمة جيدة .

من جانبه رد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، علي طلب الإحاطة بأن الوحدة الصحية بقرية ابن العاص تخدم ما يزيد علي ٨ آلاف مواطن ، وأنه قام بتنظيم زيارة ميدانية للوحدة علي الطبيعة ، وتبين وجود حاجه ماسة لأعمال التطوير ، وهو ما تسعى إليه مديريةالصحة بالشرقية خلال الفترة المقبلة .

من جانبه طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، من مسؤولي وزارة الصحة بضرورة ادراج الوحدة الصحية في أقرب خطة وذلك حرصا علي تحقيق مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم وهو ما عقب عليه مسؤولي الوزارة بادراجها في أقرب خطة زمنية .