جنايات المنيا.. المشدد 15 عاما لعاطل لشروعه في قتل طفل

حكمت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، على عاطل بالسجن المشدد 15 عاما ، لقيامة بالشروع في قتل طفل بمدينة مغاغة، لسرقة دراجته البخارية ، بعد أن قام بإستدراجه بحجة توصيلة لإحدى القرى المجاورة ، والقيام بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة».

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم الأحد 11 فبراير، برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد محمد عبدالفتاح ، تامر مجدي يعقوب ، وبحضور محمد احمد عمار وكيل النيابة ، وأمانه سر محسن فكري ألشيمي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما ، عما اسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، بلاغا في اغسطس من العام الماضي ، بالعثور على (ج- ر- ز- 15 سنة) ، طفل مقيم بمدينة مغاغة ، مصاب بطعنات بالبطن ، حيث تم نقلة لمستشفي مغاغة المركزي لإنقاذة وعلاجه.

وكشفت تحريات البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، ملابسات الواقعة، بقيام ( أ- ع- أ- ع – 35 سنة)، عاطل، ومقيم بمدينة مغاغة، بإستدراج الطفل إلى احدي الطرق بحجة توصيلة لإحدي قري المركز من خلال الدراجة البخارية للمجني علية ، وما أن انفرد به انهال على بعدة طعنات ، بسلاح ابيض (مطواة قرن غزال) ، وتم القبض على المتهم ، حيث اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

من جانبه أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية ، لإرتكابه ثلاثة اتهامات ، منها الشروع في قتل الطفل، (ج . ر. ز 15 عاما ) ، طفل مقيم بمدينة مغاغة، بأن ربط عنقه بواسطة حبل من القماش ، ودفعه خارج الدراجة البخارية ، وانهال علية بالطعن بمطواة قرن غزال ، بثلاثة ضربات استقرت بعنقه ، قاصدا من ذلك إزهاق روحة ، وسرقة المنقولات الخاصة بالمجني علية ، ( مبالغ مالية – دراجة بخارية) ، وأحرز سلاح ابيض ، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات.