الأهلي يحصن مستقبل حراسة المرمى بقرار مفاجئ

بعد إصابة الشناوي الطويلة

قرر مسئولو النادي الأهلي تعديل وتمديد عقد حمزة علاء حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم وأحد المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين.

وربط الأهلي حارسه الشاب بعقد حتى عام 2028، مع انضمامه إلى الفئة الثالثة بالفريق بقائمة الرواتب بحصوله على مبلغ 4 ملايين جنيه في الموسم الأولي وزيادة سنوية في المواسم التالية.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر ، رحيل حمزة علاء خال فترة الانتقالات الشتوية بالرغم من رغب العديد من الأندية المحلية في ضمه حتى لو على سبيل الإعارة.

وحصل حمزة علاء على لقب أفضل حارس في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وقاد منتخب الفراعنة للتأهل إلى اولمبياد باريس.

ويمتلك الأهلي 5 حراس مرمي وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

ويغيب الشناوي على الملاعب لمدة 3 اشهر للتعافي من الإصابة بخلع في الكتف، فيما لا يحق الوافد الجديد محمود الزنفلي المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

وتسافر بعثة الأهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر في الثالثة عصر الأربعاء القادم، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق تدريباته صباح الأربعاء القادم بملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه للمطار في الثالثة عصرا، لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الجزائر.

ويخوض الفريق مرانا واحدا في الجزائر يوم الخميس القادم، قبل خوض اللقاء في اليوم التالي.