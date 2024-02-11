إلهام شاهين تخطف الأنظار بخصر منحوت وإطلالة شبابية في مهرجان بغداد (صور)

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعد اخر ظهور لها، أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجيء الجميع بأنوثتها ورشاقتها.

الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين تستعرض أنوثتها بفستان جريء ومكياج ساحر

وبدت إلهام شاهين بفستان أزرق جريء بصيحة الأوف شولدر، مصنوع من قماش القطيفة، وتميز بقصة مجسمة ومحددة الخصر؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، من تصميم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، ونسقت عليه شال من الفرو الأسود؛ ليعطي لمسة أنيقة للوك.

وتزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات كبيرة الحجم، فضمت سلسلة شكل وردة تتدلى حول العنق، وأقراط طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة إلى خاتم وساعة ذهبية.

الفنانة إلهام شاهين

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إلهام شاهين تصفيفة شعر جذابة تتماشى مع إطلالتها الشبابية، فتركت خصلاتها البنية القصيرة تتدلى بصيحة الويفي الأنيقة، وتركت غرتها تنسدل على أحد الجانبين؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت إلهام شاهين مكياجًا يتناسب مع لون بشرتها وفستانها، فإعتمدت ظلال العين بدرجات الذهبي المدمجه مع النود، واختارت الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، ووضعت ملمع شفاه باللون الوردي الفاتح.