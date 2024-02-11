تكريم الطالب" عمر سعد عبداللاه" لفوزه بمسابقة الطفل الموهوب بقنا

كرم عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط، وبحضور الدكتورة أميمة بدرى حسن نائب مدير المركز الاستكشافي بقنا، الطالب " عمر سعد عبداللاه " بمدرسة سيدى المغازى الابتدائية المشتركة، لفوزه بمسابقة الطفل الموهوب، التى تنظمها المركز القومى لثقافة الطفل وتشرف عليها النادى الاستكشافى.

تم تكريم الطالب في حضور وحيد الكيلانى منسق عام النوادي الاستكشافية بإدارة فرشوط التعليمية و مؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى و أحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وتكريم جمال صبحى رئيس قسم التربيه الخاصة بإدارة فرشوط التعليمية.