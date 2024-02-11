خبير طبي رياضي لـ الوفد: التشخيص الخاطئ لـ إصابة الرباط الصليبي يؤدي لإنهاء مسيرة اللاعبين الكروية

تعد إصابة الرباط الصليبي بمثابة الشبح الذي يُهدد مسيرة اللاعبين في الدوري المصري خلال السنوات الماضية، بعدما تعرض لاعب الزمالك ومنتخب مصر محمود حمدي الونش لقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثالثة في مسيرته.

ومن المقرر أن يبتعد الونش عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 شهور مقبلة، حيث سيخضع اللاعب لفترة تأهيل لا تقل عن 5 شهور بعد إجراء عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض عددًا من اللاعبين للإصابة اللعينة لأكثر من مرة، حيث تأتي القائمة كالتالي: "عمرو جمال، ومحمود عبد العزيز زيزو، ومحمد محمود، وعماد فتحى، وأحمد حجازى، وناصر ماهر، أكرم توفيق، ومؤخرًا محمود حمدي الونش".

كما تعرض لاعبين سابقين لإصابة الرباط الصليبي لأكثر من مرة منهم؛ عماد متعب، وحسام غالى، وحسنى عبد ربه، ومحمد ناجى جدو، ومحمد زيدان، وأحمد حسن، وأحمد بلال.

غُنيم يشرح أسباب حدوث إصابة الرباط الصليبي

الدكتور أسامة غنيم، استشاري الطب الرياضي والاصابات الرياضية ووكيل وزارة الشباب والرياضة

علق الدكتور أسامة غنيم، استشاري الطب الرياضي والاصابات الرياضية ووكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضي الأسبق، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، على كثرة تعرض عدد من نجوم الكرة المصرية للإصابة بالرباط الصليبي خلال السنوات القليلة الماضية وعودتها أكثر من مرة لعدد منهم، فقال: "في البداية لابد من توضيح شيء غامض عند الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام، أن الإنسان لديه أثنين من الرباط الصليبي للركبة، واحد أمامي والآخر خلفي، فالخلفي بيكون مستقيم لكن الخلفي بيكون مائل".

وتابع: "الإصابة دائمًا ما تأتي في الرباط الصليبي الأمامي وليس الخلفي، حيث تحدث الإصابة بسبب حالات كثيرة، أولها؛ عندما تكون رجل في الهواء والأخرى في الأرض، مما يجعل وزن الجسم بالكامل على هذه الركبة ليست مستقيمة، ولكنها "متنية نص تنية" مع دوران الركبة عكس حركة الجسم، مما يجعل هناك ضغط كبير على الرباط فيحدث هنا الإصابة".

إصابة إبراهيموفيتش بالرباط الصليبي

فيما أشار للحالة الثانية التي تتسبب في الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، وهي: "اللاعبين دائمًا ما يرتدون حذاء رياضي "استارز" 13 وفي فصل الشتاء 6، والأخير هذا يستخدم للعب على الأرضية التي تكون بها مياه كثيرة والعشب الطويل، فاللاعب يلتحم في الهواء وينزل على رجل واحدة، مما يعمل على تثبيت الحذاء في أرضية الملعب مع حركة دوران عكس اتجاهه فيُصاب بالرباط الصليبي".

وأكمل غنيم تصريحاته: "هناك لاعب يحدث له قطع في الرباط الداخلي وقطع في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهنا تُسمى هذه الإصابة بالثلاثي السيء، مما تجعل مسيرة اللاعب الكروية مُهددة بالانتهاء".

وأشار استشاري الطب الرياضي إلى أن جراحة الرباط الصليبي تحدث في حالة وجود قطع كامل في الرباط الصليبي للركبة ومن ثم يخضع اللاعب لتأهيل والعودة مرة أخرى للملاعب بعد 6 شهور.

وشدد غُنيم في تصريحاته الخاصة بجريدة الوفد إلى أن التشخيص الخاطىء للإصابة اللعينة الرباط الصليبي تؤدي لإنهاء مسيرة اللاعب الكروية.