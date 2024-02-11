مياه الشرقية تقدم خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات عبر سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 11 فبراير إلى الخميس 15 فبراير، وذلك من الساعة ٨ صباحا وحتى الثانية عصرا.

وأوضح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق المراكز التالية: قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين من الأحد الى الثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يومي الاربعاء والخميس، وبنطاق قطاع مركز أبو كبير ستتواجد سيارات خدمة العملاء بقرية كفر الأعصر من الأحد الى الخميس.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمركز الحسينية، ستتواجد سيارة خدمة العملاء بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس، مؤكدا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى سيارات خدمة العملاء تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، تقديم شكاوي».