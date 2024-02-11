تحرير 11 محضراً متنوعاً في أسواق بلطيم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن بمشاركة إدارة التموين والصحة والطب البيطري، بمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمروالفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 11محضراً متنوعاً تضمنت" 5 محاضر عدم إعلان أسعار، عدد 3 محاضر نظافة، وعدد 3 محاضرعدم وجود شهادة صحية" وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشدداً على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.