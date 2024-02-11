رئيس جامعة أسيوط يتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صباح اليوم الأحد الموافق ١١ من فبراير، كليات الجامعة؛ وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، تزامناً مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

واطمأن الدكتور المنشاوي، خلال جولته على انتظام الدراسة بكليات؛ التربية، والحاسبات والمعلومات، والصيدلة؛ حرصاً من إدارة الجامعة على متابعة كافة عناصر العملية التعليمية، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني؛ للتأكد من انتظام المحاضرات، والجداول الدراسية لكافة الفرق، وانتظام أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

ورحب رئيس جامعة أسيوط؛ بالطلاب، ووجه إليهم بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد، والسعي؛ للوصول إلى الأهداف المنشودة، متمنيًا لهم فصلاً دراسياً موفقاً، وحافلاً بالإنجازات.

وخلال الجولة لكلية التربية، تفقد الدكتور المنشاوي القاعات الدراسية؛ لمتابعة التزام الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، بالجداول الدراسية المقررة، وكان في استقباله الدكتور حسن محمد حويل عميد الكلية، والدكتور محمد رياض وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر سيد خليل الأستاذ بكلية التربية ومدير مركز تطوير التعليم الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والتقى الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالطلاب.

وواصل الدكتور أحمد المنشاوي؛ جولته بتفقد كلية الحاسبات والمعلومات، وكان في استقباله الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة الكلية، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات بالكلية، كما دار حديث بينه وبين طلاب الكلية؛ حول أهمية البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية في تأهيل الطلاب؛ للمنافسة في سوق العمل محلياً، ودولياً في مجالات تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة.

وعقب ذلك توجه الدكتور أحمد المنشاوى؛ إلى كلية الصيدلة؛ حيث كان في استقباله، الدكتورة جيهان نبيل فتيح القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ حيث تم الاطمئنان على انتهاء الكلية من نتائج الفصل الدراسي الأول بكافة الفرق، كما تابع انتظام المحاضرات الدراسية بالكلية، مشيداً بالتزام الطلاب بالحضور، كما أوصاهم بضرورة الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، والتحلي بالجهد، والمثابرة في التحصيل الدراسي، مع تحقيق التوازن بين المحاضرات الدراسية، والأنشطة الطلابية.

وخلال تفقده لإحدى محاضرات كلية الصيدلة؛ التقى الدكتور أحمد المنشاوي، بالطالب عمرو عثمان محمد، الطالب المثالي على مستوى الكلية، والجامعة، مقدماً خالص التهنئة له على تميزه، متمنياً له التوفيق في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية.