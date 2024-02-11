الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

سيارات شركة المياه
سيارات شركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١١-٢-٢٠٢٤، وحتى الخميس الموافق ١٥-٢-٢٠٢٤، وذلك من الساعة ٩ صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

  • عزبة البرج - المثلث وذلك يومي الأحد الموافق ١١-٢-٢٠٢٤ والإثنين الموافق ١٢-٢-٢٠٢٤.
  • كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك يومي الأحد الموافق ١١-٢-٢٠٢٤ والاثنين الموافق ١٢-٢-٢٠٢٤.
  • عزبة البرج - الشيخ درغام وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٣-٢-٢٠٢٤.
  • كفر البطيخ - اللضامين وذلك يومي الثلاثاء الموافق ١٣-٢-٢٠٢٤، والأربعاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٤.
  • دمياط - ميدان الشهابية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤-٢-٢٠٢٤.
  • دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ١٥-٢-٢٠٢٤.
  • دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الخميس الموافق ١٥-٢-٢٠٢٤.

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).

وأكدت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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