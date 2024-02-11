تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أستون فيلا اليوم

يحتضن ملعب "فيلا بارك" الصدام الكروي المرتقب، بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد،، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الـ6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أستون فيلا

من المتوقع أن يعتمد إريك تين هاج، على العناصر الآتية:

أندريه أونانا

ديوجو دالوت - رافائيل فاران - هاري ماجواير - لوك شو

كوبي ماينو - كاسيميرو

أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

راسموس هويلوند

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

أما أوناي إيمري، فقد يعتمد على الأسماء الآتية:

إيمليانو مارتينيز

ماتي كاش- دييجو كارلوس - كليمنت لينجيله - أليكس مورينو

ليون بايلي - بوبكر كامارا - دوجلاس لويز - جون متشيجن

موسى ديابي - أولي واتكينز

ترتيب مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالدوري

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وذلك بعد الفوز الأخير أمام وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة دون رد، بينما أستون فيلا يتواجد الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة ويأمل في الفوز في هذة المباراة وتعويض الهزيمة الماضية أمام تشيلسي.