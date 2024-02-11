خبير اقتصادي : قررارت الحماية الاجتماعية ضرورية لكنها تحتاج لإجراءات تكميلية

قال الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت مؤخرا مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لان مثل تلك القرارات يحتاج إلى إلحاقه بحزمة أخرى من القرارات التكميلية المرتبطة بإمتصاص الاثار الجانبية له .

تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"على سبيل المثال مثل هذه النوعية من القرارات هي قرارات تضخمية لكنه ضروري في نفس الوقت لمواجهة التضخم الجامح الذي يلتهم 40% من دخول المصريين من الدخل الحقيقي خلال عام "

تابع : " الدولة تقوم بدورها في هذه الحالة لتوفير هذا الدعم لكن متى كان هذا الدعم تمويله من طباعة البنكنوت أو بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي والذي يعني الانتاج وتحقيق العائد سيحدث آثار تضخمية " لافتا إلى أن السياسة النقدية تحتوي هذا التضخم في التشدد النقدي وإن كانت وتيرته أقل من المتوقع وشيء من التشديد المالي عب إعلان الحكومة حزمة تقليل الانفاق على المشروعات وتحديد الاولويات "

وحول علاقتها بالتعويم وتحريك سعر الصرف علق قائلا : " التعويم حدث بالفعل في السوق السوداء لكن الازمة في إرتباك الاسواق وغياب إقتصاد المعلومات الذي يبث معلومات قد تكون شائعات أو أحيانا حقيقية ولدينا سلع تسعر بسعرين مثل الذهب والسيارات والملابس وغيرها الامر الذي يؤدي لاثار شديدة العنف في الاسواق

وتابع: " كل هذه الظروف الضبابية واللايقين لايمكن ان يستمر إلا إذا قبلت بأن هناك شريحة من الناس تقدر تصرف أمورها في السوق السوداء وهذا غير مقبول إقتصاديا أو حتى على مستوى الحكومة حيث يوجد هناك نوع من التغليظ والمحارة للسوق السوداء والعاملين بها ".

وحول سعر الصرف المرن قال : سعر الصرف المحرركاملا غير مناسب لنا لكن تحقيق مرونة سعرية مرتبط أيضاص بوجود تدفقات نقدية دولارية .. لازم يكون فيه سيولة اعوم فيها وإلا هخبط أبقى كأني بخبط راسي في الحيط "