مرتضى منصور يهنئ المنتخب القطري بالفوز بأمم آسيا

أكد احترامه لمجهود منتخب الأردن

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التهنئة إلى المنتخب القطري بالفوز ببطوله أمم آسيا مشيرا فى تغريده نشرها على صفحته الشخصيه بأنه يتقدم إلى الشعب القطري والمنتخب الوطنى لكرة القدم على تحقيق بطولة آسيا للمره الثانيه وكل الاحترام والتقدير للمنتخب الأردني الذي بذل كل الجهد ليفوز بالبطوله ولم يحالفه التوفيق خاتما مبروك للمنتخبين العربيين الشقيقين كانا نموذجا مشرفا للكره العربيه والأسيويه .

وتوجه منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي بكأس الأمم الآسيويه بعد الفوز المثير الذي حققه على الأردن بنتيجة 3-1، مساء اليوم السبت