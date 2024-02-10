أفاد مؤسس وزعيم حزب "وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن مقابلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أثارت غضب حلف شمال الأطلسي.

وحسب سبوتنيك، كتب فيليبو على منصة "إكس": "إن المقابلة التاريخية التي أجراها كارلسون مع الرئيس بوتين، أثارت غضب نظام الناتو بأكمله لأنها قدمت معلومات للناس تختلف عن دعايتهم، ولا يمكنهم قبولها!".

وبحسب فيليبو، فإن هذا يحدث في وقت تنهار فيه سياسة الاتحاد الأوروبي والكتلة العسكرية برمتها.

وتابع: "هذا هو فشلهم الشخصي الذي تعكسه هذه المقابلة!".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

ووفقا للرئيس بوتين، مع وجود مثل هذا الفهم، يجب عليهم التفكير في خطواتهم التالية.

وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، ستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.