أبرز لقطات حفل افتتاح الدورة 13 بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

افتتح أمس الفنان محمود حميدة فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بـ معبدالأقصر، تحت شعار أفريقيا كل الألوان، بحفل ضخم حضره السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، د. محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، الفنان محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي بحضور، خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين الفنان حسن الرداد، إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، والمنتج جابي خوري، أحمد حاتم، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، صبري فواز، والمخرج مجدي محمد على، والمخرجة هالة خليل، أحمد فتحي، والمخرج عمرو عابدين.

أبرز لقطات المهرجان

في بداية الحفل تم تقديم فيديو عن فلسطين من أشعار الشاعر فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة، وتبعها فقرة فنية تحمل اسم شعار المهرجان «أفريقيا كل الألوان» من كلمات وألحان هيثم الخميسي، وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، وقدم الحفل الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما، رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كلمة محمود حميدة

وفي كلمته أكد الفنان محمود حميدة: «أرحب بالسادة الحضور على أرض محافظة الأقصر العظيمة، الأقصر كمان وكمان على غرار ما قدمه العظيم يوسف شاهين في فيلم إسكندرية كمان وكمان، فهى واحدة من العلامات الأرضية الكبرى، باختلافها وتفردها الشاخص في أهلها كما هو شاخص في الآثار الإنسانية التي تحتويها هذه المدينة، فإذا زرت هذه المدينة ستجد الكرم والعطاء التي تمنح لك الطمأنينة».

وأضاف: «هذه التظاهرة كمن يتمسح بالشمس لتعطيه من نورها وبريقها ليتحقق بريقه السينمائي ونأمل أن يظل كبيرًا كما ولد كبيرًا».

حسن الرداد وإيمي سمير غانم وخيري بشارة

كلمة سيد فؤاد

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «إن المهرجان يعلن تضامن كل صناعه مع القضية الفلسطينية، كما يدين ويرفض ممارسات الكيان الصهيوني من مجازر في قطاع غزة شكلًا وموضوعًا».

وتابع «فؤاد»: «نجحنا في إقامة الدورة رقم 13 برغم كل الظروف والتحديات التي واجهتنا، أشكر كل داعم للمهرجان وكل أشقائنا من 32 دولة أفريقية، وأقول لكل أهالي الأقصر، إن المهرجان يعرض أفلامه في سيدي أبوالحجاج وقصر الثقافة وفندق جولي فيل مجانا، وأنا سعيد جدا بخروج هذه الدورة للنور وسعيد بالأسماء المكرمة هذا العام».

محمود حميدة

كلمة مدير ومؤسس المهرجان

بينما أكدت المخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس المهرجان: «السينما نور وصوت ولون وأفريقيا كل الألوان»، فريق المهرجان عمل على مدار 10 أشهر لتطوير برنامج مثير، وأشكر شركاء وقفوا معانا على رأسهم وزارة الثقافة وزارة السياحة وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة، نقابة السينمائيين».

كما قال محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر في كلمة ألقاها نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر: «نحتفل بمرور 13 عاما على أول نسخة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهذا نجاح يحسب للمهرجان، حيث استطاع المهرجان أن يفرض نفسه كأهم الفعاليات الثقافية والفنية على أرض محافظة الأقصر، باعتباره وسيلة تواصل وهمزة وصل بين كل الدول الأفريقية، ونأمل أن يكون المهرجان أحد منصات الحوار، ونتمنى أن يواصل تحقيق التفاعل والتواصل، ونتمنى لكل ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بإقامة سعيدة ودورة ناجحة على أرض مدينة الأقصر».

كما شهد الحفل تقديم لجان التحكيم والأفلام المشاركة في المسابقات الأربع للمهرجان وهي مسابقة الأفلام الطويلة، مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الطلبة، مسابقة الدياسبورا.

تكريم خيري بشارة

تكريم الناقد الراحل نور الدين الصايل

بدأت بعدها فقرة التكريم بتكريم الراحلين الناقد المغربي نور الدين الصايل، مؤسس مهرجان خريبكة، وتسلم التكريم سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي.

تكريم الفنان الراحل طارق عبد العزيز

كما تم تكريم أسم الفنان المصري الراحل طارق عبدالعزيز، واسم المخرجة الراحلة صافي فاي.

وكذلك تم تكريم السينما في جمهورية مالي صيف شرف المهرجان هذا العام بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتسلم التكريم سفير مالي بالقاهرة بابكر ديالو في كلمته أكد على دعمه للشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني

ومن بوركينا فاسو تم تكريم نجمة السينما الأفريقية آيا كيتا يارا، ومن المغرب كُرم المخرج الكبير حسن بنجلون، ومن مصر تم تكريم المنتج جابي خوري، وأخيرا تم تكريم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد.