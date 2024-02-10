وزيرة خارجية بلغاريا: زيارتنا لمصر قيمة مضافة للمستقبل

قالت، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، ماريا جابرييل، إن هذه الزيارة إلى القاهرة مهمة بصفة خاصة وهي الأولى من نوعها وهي قيمة مضافة للمستقبل.

وشددت “وزير الخارجية البلغارية” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، اليوم السبت، على أن هذه الزيارة مهمة ليس فقط لأنها الزيارة الأولى منذ 12 عام لوزير خارجية بلغاريا.

وأشارت إلى أن أن الطاقة من الملفات المهمة ذات الأولوية ويتم بذل الكثير من الجهود، منوهة بأنه على مدار العامين عقب الحرب الروسية الأوكرانية فأن هذا الملف من الملفات الهامة، مشددة على أن بلغاريا تبحث توسيع سوق الطاقة وهي خطوة مهمة للأمام.

وواصلت جابرييل أن مصر لديها جدول إعمال إيجابي وهذه الزيارة ليست كمثل الزيارات السابقة وهي زيارة ملموسة والأولى من نوعها وقيمة مضافة للمستقبل.

مدبولي يلتقي نائبة رئيس وزراء وزيرة خارجية بلغاريا





وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، و ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، معربًا عن تقديره للزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، السيدة ماريا جابرييل، بمناسبة قُرب توليها منصب رئيس الوزراء اعتباراً من مارس المُقبل، مشيدًا بالجهود التي قامت بها خلال توليها منصب وزيرة الخارجية تجاه دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلى فرص التعاون المُمكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مُعربًا عن حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون المثمر بين مصر وبلغاريا في مجال الأمن الغذائي من خلال زيادة توريد القمح البلغاري بشكل مباشر إلى مصر، كما تطرق إلى إمكان التعاون لزيادة استيراد القمح والبذور الزيتية من بلغاريا، في مقابل تصدير الخضراوات والموالح المصرية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعظيم معدلات الاستثمار والتصنيع المشترك في مجالات عديدة من بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

ورحّب بإمكان توفير منطقة مُتخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تصبح مصر مركزاً لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وفى المقابل، تكون بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي، وقاعدة لوجستية وتخزينية بمنطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان، مؤكدًا أن الموقع المتميز لكل من مصر وبلغاريا يمكن أن يفيد البلدين بشكل كبير.

كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا ومهمًا على طريق دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر. كما استعرض الحوافز التي تم التصديق عليها لدعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر.