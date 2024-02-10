رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمراكز كفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت، جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة، بالشوارع الرئيسة والفرعية، وبمحيط المدارس والمصالح الحكومية، بمراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ إستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع نورالدين،جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في تسوية وتمهيد عدد من الطرق وشوارع قرى مطوبس، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه في ضوء تحسين الخدمات، والمتابعة المستمرة لإحتياجات المواطنين، تم تمهيد طريق فم الخليج _برنبال، وطريق مطوبس_برج مغيزل_البصراط، وعدد من طرق وشوارع قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، فضلاً عن إزالة مخلفات الأمطار بتلك المناطق، لتسهيل حركة وسير المواطنين، ورفع كفاءة تلك الطرق، مشددًا بمتابعة أعمال النظافة العامة، ومنظومة الإنارة، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.