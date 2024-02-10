صندوق رعاية المبتكرين يُنظم جلسة توضيحية لتحديات برنامج  Bio-iChallenge

ينظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جلسة توضيحية حوارية (أونلاين) مساء اليوم السبت لأحد شركائه الصناعيين (شركة بروتيني) ببرنامج Bio-iChallenge والذي أطلقه الصندوق بهدف دعم الابتكارات التي تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل على ربط الابتكار بالصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وفقًا لمبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور داليا أبو عمر المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد صلاح مدير التشغيل للشركة.

مدير صندوق رعاية المبتكرين يكشف أهمية البرنامج

وأشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهمية هذه الجلسة في توضيح أبرز التحديات التي تشارك بها شركة "بروتيني" ببرنامج Bio-iChallenge فضلاً عن استعراض قصص نجاح الشركة في مصر والوطن العربي، موضحًا أن برنامج Bio-iChallenge لديه 22 تحديًا صناعيًّا تواجه شركاء البرنامج البالغ عددهم 6 شركاء.

وأكد مدير صندوق رعاية المبتكرين أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، فضلاً عن المزايا التي يقدمها البرنامج للطلاب المشاركين، منها دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

و أشار الدكتور محمد الفران مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المزايا التي يقدمها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات ومراكز البحوث المشاركة، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي.

ولفتت الدكتورة نيرمين صلاح مدير البرنامج بالصندوق إلى أهمية البرنامج في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدةً أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين.

وأشارت مدير البرنامج إلى أن التقديم في البرنامج مفتوح حتى 25 فبراير الجاري، ودعت جميع الطلاب إلى المشاركة في الجلسة التوضيحية التي ستكون لايف من خلال صفحة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك لعرض أفكارهم واستفساراتهم، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة البرنامج من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/BioiChallenge24