إحالة 48 قيادة تعليمية بأدارة القناطر الخيرية إلى المحكمة التأديبية

استمرارا لفساد التعليم بالقليوبية وتجاهل عملية الإصلاح الذي ينادى به رئيس الجمهورية دائما فقد تم إحالة 48من أصحاب الوظائف الإشرافية من اداره القناطر الخيريه الي المحكمة التاديبية بوقائع تزوير وافادت لعمال المدارس والذين يعملون بالجهود الذاتية علي أنهم يتقاضون رواتبهم من الوزاره مما اكسبهم صفة رسمية وقام البعض برفع قضايا للتثبيت ومنهم من حصل علي حكم .

علما بأن أكثر المحالين الى المحكمة التاديبية أصحاب وظائف اشرافية باوامر تنفيذية والكثير منهم في انتظار المقابلة الشخصية للتجديد لهم وتقدموا بملفاتهم الي لجنة الوظائف الإشرافية.. فما هو تصرف مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حتى لا تصبح الوظائف الإشرافية قاصره علي المحالين المحكمة التاديبية فقط.

الامر الاخر والذى يثير جدلاً واسعاً في اروقة العملية التعليمية بالقليوبية هل يصلح من يديرون العملية التعليمية بالمدارس والإدارات أن يكونوا متهمين بقضايا تزوير ومحاليين الي المحكمة التاديبية.

والافضل حفاظا علي أبنائنا واغلاق ديوان ادارة القناطر الخيرية بمدارسها.