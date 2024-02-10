وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة عمل "التعريف بالخطة العامة لمحور التعليم"

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورشة عمل "التعريف بالخطة العامة المقترحة لمحور التعليم والتعليم بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية"، والمقامة بمركز مصادر التعلم بالغربية، بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز- مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، ومرفت مجاهد - مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، والدكتور يسر عبد الغني - مدير عام إدارة السنطة التعليمية، والسادة رؤساء التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالإدارات التعليمية العشر.

وذلك للتعريف بالخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، من خلال الهدف الرئيسي، وهو زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، والارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل، وخفض نسبة الأمية، والأهداف الفرعية المنبثقة منه وتنفيذها.

وكذلك وضع أطار العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي تقوم بها الإدارات والتوجيهات المختلفة على مستوى المديرية.