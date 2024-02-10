استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورة لما تبقى من مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، التي توجه طاقمها لإنقاذ الطفلة هند قبل أن يقصفهم جيش الاحتلال .

الطفلة هند هي شقيقة ليان الفلسطينية التي نشر الهلال الأحمر لها تسجيل، وهي تتحدث مع أحد أفرادها تستغيث بهم من داخل مركبة حوصرت داخلها من قبل الدبابات الإسرائيلية وقالت : “ عمو عم بطخوا علينا الدبابة جنبي، احنا بالسيارة جنبنا دبابة”، ثم ظهر صوت قصف وهي تصرخ، ثم اختفى صوتها تماما.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة ليان حمادة 15 عاماً، لحظة اتصالها بطواقم الهلال الأحمر وهي تطلب النجدة منهم فارتقت ليان وبقيت شقيقتها الصغيرة هند محاصرة داخل المركبة وهي محاطة من دبابات الاحتلال في غزة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماع ترند باسم الطفلة هند، وطالبوا بمساعدته وإنقاذها، ولبى الهلال الأحمر اغاثتها وانتقلوا لإنقاذها إلا أن أخبارهم انقطعت تماما لمدة طويلة.

أعلن الهلال الأحمر أن الطاقم استشهد بالكامل بعدما قصف سيارتهم قوات الاحتلال، رغم الحصول على تنسيق بالوصول لمركبة عائلة هند، كما استشهدت الطفلة هند.