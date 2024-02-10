احتفال قرية في إيطاليا بزيادة عدد سكانها لـ 33 نسمة

احتفل سكان قرية مورتيروني الإيطالية الواقعة في مقاطعة لومبارديا شمال إيطاليا بزيادة عدد سكانها مواطنا جديدا والذي حمل رقم 33 وهو عدد سكان القرية حاليا بعد ولادة الطفلة مارتا بريسيلا منذ أسابيع وتعتبر مارتا أول مولود جديد بالقرية منذ سنتين ولعل هذا هو سر احتفال جميع سكانها بالمولودة الجديدة .



تعتبر قرية مورتيروني أصغر قري إيطاليا والعالم من حيث عدد سكانها البالغين حاليا 33 نسمة غالبيتهم من كبار السن ولا يوجد بها سوي ثلاثة أطفال فقط متفوقة علي قرية بيديسينا في فالتيلينا (35 نسمة ) و تتميز بطبيعة جبلية بإرتفاع أكثر من 1000 متر فوق سطح البحر مما منحها ميزة طبيعية فريدة حيث يوجد بها ستة عشر كيلومترًا من المنعطفات الحادة التي تتسلق الجبل تجتذب العديد من السياح، وخاصة في فصل الصيف.



و يشرح رئيس البلدية داريو بيسنتي بارتياح - في السنوات الثلاث الماضية كان لدينا العديد من الوافدين، ولكن أيضًا بعض المغادرين.

ومع ذلك، وبفضل مارتا بريسيلا، تم الآن تسجيل أربعة مقيمين آخرين في السجل مقارنة بعام 2021

أعداد أكبر بكثير أثناء الإغلاق عندما اختارت العديد من العائلات من بريانزا وميلانو، غالبًا أصحاب منزل ثانٍ، قضاء فترة العزلة في البلدة الصغيرة على ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر على سفوح ريسجون .

ولكن بعد كوفيد، بدأت القرية في إخلاء السكان مرة أخرى: لذلك تم الترحيب بوصول الفتاة الصغيرة بفرح كبير.

قرية مورتيروني الإيطالية

قرية مورتيروني الإيطالية