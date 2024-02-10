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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن العام يضبط تاجر احتكر مئات الأطنان من السلع الغذائية

سلع غذائية
سلع غذائية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت حوالى (724 طن أبرزها "535 طن دقيق – 148 طن سكر") داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

  

احتكار السلع الغذائية 

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.  

 

وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصصوا فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتضررهم من 5 أشخاص "مقيمين بدائرة المركز"  لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع فيس بوك دون الوفاء بذلك.

 

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "فيسبوك" وعدم وفائهم بإلتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الإجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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