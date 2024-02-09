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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السيد: مجلس الزمالك فاجئنا بـ 10 صفقات

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بإمكانيات محمد عاطف، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأبيض، مشددا على أن أرقامه مع طنطا في دوري المحترفين مميزة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "لم أكن أتوقع على الاطلاق أن يقوم مجلس الزمالك بإبرام 10 صفقات خلال الانتقالات الشتوية خاصة بعد الغرامات المالية التى دفعها المجلس من أجل رفع القيد".

وأضاف: "المجلس فاجئنا بـ 10 صفقات بعد ما كانت الجماهير بتحلم بوجود صفقتين أو 3 في يناير، ونجحنا في حل أزمة خط الوسط خاصة بعد التعاقد مع محمد شحاتة وزياد كمال".

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