إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين "توك توك" و"تروسيكل" بالبحيرة

تعرض ٤ أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم بين “توك توك” و"تروسيكل" في نطاق مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم بين “توك توك” و"تروسيكل بالبحيرة

وتلقي مرفق الإسعاف في محافظة البحيرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين «توك توك» و«تروسيكل» في نطاق مركز أبوالمطامير.

وأسفر الحادث عن إصابة ٤ أشخاص وهم: «محمد. س. ع» 24 سنة، أبوالمطامير، جرح بالرأس، و«أحمد. خ. ع» 30 سنة، أبوالمطامير، جروح متفرقة بالجسم، و«رسمية. ع» 65 سنة، أبوالمطامير، جروح متفرقة بالجسم،«سالم. ع. أ» 48

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع مسن مجهول الهوية في حادث تصادم ميكروباص بأسيوط

كما لقى مسن مصرعه، في حادث تصادم ميكروباص مساء اليوم الجمعة ، بطريق أسيوط الجديدة أمام مدرسة الكوثر في محافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط اخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بحادث تصادم ميكروباص بشخص مسن بطريق أسيوط الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث واستدعاء سيارة الإسعاف، حيث تبين من المعاينة والفحص مصرع مسن مجهول الهوية في الستين من عمره وتم نقل الجثة لمستشفى الايمان العام.

تم تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق وتكثيف التحريات لكشف هوية المتوفى وتسليم جثته لأسرته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من النيابة لدفنه