لقى مسن مصرعه، في حادث تصادم ميكروباص مساء اليوم الجمعة ، بطريق أسيوط الجديدة أمام مدرسة الكوثر في محافظة أسيوط.

مصرع مسن مجهول الهوية في حادث تصادم ميكروباص بأسيوط

وتلقى مدير أمن أسيوط اخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بحادث تصادم ميكروباص بشخص مسن بطريق أسيوط الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث واستدعاء سيارة الإسعاف، حيث تبين من المعاينة والفحص مصرع مسن مجهول الهوية في الستين من عمره وتم نقل الجثة لمستشفى الايمان العام.

تم تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق وتكثيف التحريات لكشف هوية المتوفى وتسليم جثته لأسرته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من النيابة لدفنه