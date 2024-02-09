بداية من 5 آلاف جنيه.. تفاصيل الودائع الإسلامية من البنك الزراعي

يتيح البنك الزراعي المصري الودائع الإسلامية للأفراد والشخصيات الإعتبارية لآجل بالعملة المحلية وتصل مدة الوديعة إلى سنتين بداية من 5 آلاف جديدة بدورية صرف عائد ربع سنوى يصرف تحت الحساب، ويزيد العائد %10 من عائد التوفير ويتم إحتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وفقاًً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

مزايا الودائع الإسلامية من البنك الزراعي

يمكن إبرام الوديعة من أي فرع من فروع البنك للمعاملات الإسلامية

إمكانية كسر الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق

إمكانية إضافة قيمة العائد على أصل الوديعة أو يتم إضافته لحساب العميل (جارى / توفير) بناء على رغبته

يمكن إبرام وديعة بأسماء القُصر حتى بلوغهم السن القانوني مع تطبيق الشروط و الأحكام المنظمة .

شروط الودائع الإسلامية من البنك الزراعي

يتم إبرام الودائع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

الوديعة إسمية لا تصدر بأسماء مشتركة ولا يجوز التنازل عنها للغير

يتم فتح حساب ( توفير) للعميل بالفرع الإسلامي المراد إبرام الوديعة فيه

الإيداعات النقدية لإبرام الودائع بالجنيه المصري حق يوم العمل التالي

جميع التعليمات الصادرة من العميل بشأن الوديعة تكون كتابية وبالتوقيع المحفوظ لدى البنك

تطبق الشروط والأحكام المعمول بها بفروعنا الإسلامية والخاصة بتسييل الوديعة قبل تاريخ استحقاقها

المستندات المطلوبة للودائع الإسلامية من البنك الزراعي

العملاء الجدد:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

صورة شهادة ميلاد القاصر مع صورة بطاقة الرقم القومي للولي أو قرار الوصاية إن وجد

بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (تختلف حسب نوعها)

العملاء الحاليين:

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.