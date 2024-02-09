عبدالرحمن فرج يحجز بطاقة التأهل لدورة الالعاب الباراليمبية باريس 2024

حجز لاعب منتخب مصر الباراليمبى للتايكوندو عبدالرحمن محمود عبدالرازق فرج بطاقة التأهل لدورة الالعاب الباراليمبية باريس 2024 بعد فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإفريقية المؤهلة المقامة بالعاصمة داكار بالسنغال فى وزن تحت 70 كجم (تصنيف K-44).

ووصلت بعثة منتخب مصر للتايكوندو والباراتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 5 حتى 12 فبراير الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

تضم بعثة منتخب مصر للتايكوندو والباراتايكوندو المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس محمد عجيزه عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب الاول، والأستاذ حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الباراتايكوندو.

ويضم الجهاز الفني بيجان علي المدير الفني، والكابتن أسامة سيد مدرب عام، والكابتن محمد مجدي مدرب، والدكتور أحمد مسعد طبيب المنتخب، والدكتور قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي، ودكتور مدحت محمود أخصائي الإعداد النفسي

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في التصفيات الأفريقية للكيروجي أحمد وائل وزن -68كجم ، وجني خطاب وزن -49 كجم ، وأية شحاته وزن -67 كجم، وسينضم اليهم اللاعب الاوليمبى سيف عيسى والذى تأهل مباشرة من التصنيف الاوليمبى وذلك للمشاركة فى تدريبات الفريق والاطلاع على منافسات وزنه خلال البطولة والتى سيتأهل عنها لاعبان من أفريقيا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في التصفيات الأفريقية الباراتايكوندو : عبد الرحمن اسماعيل ، عبد الرحمن فرج ، وليد عبد النبي ، مريم حافظ و يقود الفريق فنياً الدكتور اسماعيل مهران.