سيدات طاولة إنبي يهزمن ممثل سوريا ويصلن لنهائى البطولة العربية في أول مشاركة

حقق فريق إنبي لتنس الطاولة "سيدات"، الفوز على ممثل سوريا بنتيجة 1/3، ضمن نهائيات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والمقامة في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير.

بهذه النتيجة يصعد الفريق البترولى لنهائى البطولة العربية فى أول مشاركة عربية ليواجه بطل البحرين " نادى عالى البحرينى " المصنف الثانى فى الأندية العربية للسيدات وذلك فى المباراة التى ستقام عصر اليوم بالثالثة عصراً والتى ستذاع على قناة الشارقة "2" مباشرة .

وكانت المباراة قد شهدت أداءًا مميزًا ورائعًا للاعبات إنبى “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

فيما حرص على حضور المباراة ومؤازرة الفريق البترولى المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على لعبة تنس الطاولة ، وكذلك الكابتن/ معتز عاشور رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة والمهندس/ خالد الصالحى رئيس الإتحاد الأفريقى والمهندس سعيد قريطم نائب رئيس الإتحاد العربى والأستاذة هبة حامد عضو اللجنة المنظمة للبطولة .

ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.