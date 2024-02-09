جهود مكثفة لكشف غموص واقعة العثور على جثة أمين معمل مقتول بالشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة أمين معمل «مقتولا»، داخل إحدى المدارس في منطقة الشيخ زايد ثانى، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

جهود مكثفة لكشف غموص واقعة العثور على جثة أ مين معمل مقتول داخل مدرسة بالشيخ زايد

تلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث زايد ثاني، يفيد بتلقي القسم بلاغا بالعثور على جثة «جمعة. ك» 46 سنة أمين معمل في مدرسة بدائرة القسم.

وأفاد البلاغ بأن العاملين بالمدرسة عثروا على «أمين المعمل»، ملقى في غرفته مخنوقا بـ«إيشار حريمى»، ولا توجد أي مسروقات أو بعثرة بالمكان، وتكثف مباحث زايد ثاني جهودها لكشف غموض الحادث، بينما تولت النيابة التحقيقات.

موظف يعتدي بالضرب علي طالب بعد “ضبطه مع ابنته ” في 15 مايو

كما تعرض طالب للاصابة ، بجروح وكدمات، إثر تعرضه لضرب مبرح على يد موظف بالمعاش، بعد ضبطه مع ابنته داخل شقته السكنية بمنطقة 15 مايو.

وأفادت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة 15 مايو بأن المتهم «الأب» 62 عاما، حال عودته إلى منزله وجد الطالب 18 سنة، داخل الشقة مع إبنته فاستعان بنجله 30 سنة وقاما بالتعدى عليه بالضرب المبرح محدثين إصابته، كما تبين أن علاقة عاطفية تربط بين المجني عليه والفتاة.

وأضافت التحريات: أن المتهمين أجبرا الطالب على توقيع عدد من إيصالات الأمانة (حتى لا يكرر فعلته).

وتلقي قسم شرطه 15 مايو بلاغا من طالب “مصاب بكدمات وسحجات”، يفيد بتضرره من موظف بالمعاش 62 سنة ونجله سائق، 30 سنة، موضحا الاب فى محضر الشرطة ، أن علاقة عاطفية تربطه بإبنة الأول وشقيقة الثانى وأنه توجه لزيارتها داخل شقة أسرتها السكنية بعد علمه أنها (وحدها فى المنزل)، إلا أن والدها وشقيقها عادا ليجداه في الشقة فتعديا عليه بالضرب وأجبراه على توقيع إيصال امانة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.