تعرض طالب للاصابة ، بجروح وكدمات، إثر تعرضه لضرب مبرح على يد موظف بالمعاش، بعد ضبطه مع ابنته داخل شقته السكنية بمنطقة 15 مايو.

موظف يعتدي بالضرب علي طالب بعد “ضبطه مع ابنته ” في 15 مايو

وأفادت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة 15 مايو بأن المتهم «الأب» 62 عاما، حال عودته إلى منزله وجد الطالب 18 سنة، داخل الشقة مع إبنته فاستعان بنجله 30 سنة وقاما بالتعدى عليه بالضرب المبرح محدثين إصابته، كما تبين أن علاقة عاطفية تربط بين المجني عليه والفتاة.

وأضافت التحريات: أن المتهمين أجبرا الطالب على توقيع عدد من إيصالات الأمانة (حتى لا يكرر فعلته).

تلقي قسم شرطه 15 مايو بلاغا من طالب “مصاب بكدمات وسحجات”، يفيد بتضرره من موظف بالمعاش 62 سنة ونجله سائق، 30 سنة، موضحا الاب فى محضر الشرطة ، أن علاقة عاطفية تربطه بإبنة الأول وشقيقة الثانى وأنه توجه لزيارتها داخل شقة أسرتها السكنية بعد علمه أنها (وحدها فى المنزل)، إلا أن والدها وشقيقها عادا ليجداه في الشقة فتعديا عليه بالضرب وأجبراه على توقيع إيصال امانة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

بسبب 150 جنيه .. عاطل ينهي حياة نجله في المنيرة بسبب إيراد التوك توك

وفي واقعة اخري ، لقي سائق"توك توك"،حتفه ، إثر تعدي والده عليه بالضرب «على رأسه»، بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيها «إيراد التوك توك»، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مفتش مباحث إمبابه والمنيرة، يفيد بتلقي إخطار من المستشفى بوصول «شادي، م»21 سنة سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المنيرة الغربيه والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود شبة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى، بينما أفادت التحريات إلى أن والد المجنى عليه «م-أ» 46 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان تعدى على نجله بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالى بينهما على 150 جنيها «إيراد التوك توك».

وتبين من التحريات، أيضا، أن المتهم اعتدى بالضرب على ابنه بعصا خشبية بالشقة «محل سكنهم»، وأحدث إصابته التى أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.

وتكثف مباحث المنيرة جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.