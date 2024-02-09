الفيفا ينفي استخدام البطاقات الزرقاء في البطولات قريبا

نفى الأتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) التقارير التي تحدثت عن استخدام ما يسمى بالطاعات الزرقاء في المباريات الكروية اعتبارا من منتصف العام الحالي .

وكانت تقارير صحفية قد تداولت قرارا للجنة التنظيم والتشريع في الفيفا ( أيفاب ) عن إمكانية استخدام بطاقة زرقاء خلال المباريات إلى جانب البطاقات الصفراء والحمراء المعروفة بحيث يتم حرمان الاعب صاحب البطاقات الزرقاء من المشاركة بشكل مؤقت في المباراة لمدة عشر دقائق كما يعاقب الاعب الحاصل على بطاقتين زرقاويتين في نفس المباراة بالطرد بالبطاقة الحمراء وهو نفس الحال للحاصل على بطاقة زرقاء و بطاقة صفراء .

وأضافت التقارير انه تم اقتراح ان يتم استخدام البطاقات الزرقاء ضد الاعبين حال ارتكابهم خطئا تكتيكيا او الاعتراض على التحكيم .

الاتحاد الدولى نفى تلك التقارير مؤكدا ان استخدام مثل هذه البطاقات في المباريات يتطلب قبل تجربتها في فترة الراحة قبل بداية الموسم في تجارب او بطولات على مستوى اقل وهو ما لم يحدث حتى الان .

وكان الأتحاد الأنجليزي قد أعلن انه ربما يستخدم البطاقات الزرقاء في مسابقات كأس السيدات وكأس الأتحاد الأنجليزي و بعض مسابقات الناشئين في الموسم المقبل .