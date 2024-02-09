ضبط المتهمين بسرقة أقراص من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 7 لصوص بحوزتهم مسروقات سبائك وأقراص من مصنع مصر الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بتمكن قوة أمنية من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مسروقات من منتجات شركة مصر الألومنيوم بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المتهمين قاموا بسرقة سبائك وأقراص منتجات مصنع شركة مصر الألومنيوم، بتكلفة 700 جنية.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.