حملات تموينية للرقابة على مخابز قلين

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الجمعة، جهود الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

يأتي ذلك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، تضمنت" نقص وزن، تجميع، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعلان، نظافة_عدم وجود شهادات صحية"، تم تحرير المحاضر وجاري العرض على النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



كلف نورالدين مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.