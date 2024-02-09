الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أدانت الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الجمعة/ - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت "الخارجية الإماراتية" عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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