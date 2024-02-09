موعد تسليم أراضى الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء محمد منيع، عن بدء تسليم عدد ٣٠٤ قطع أرض إسكان متميز بالحى ٢٧ مجاورة (١ )، وذلك على النحو التالي:

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان:

من رقم ١ - ٥٠ يوم ١١/ ٢/ ٢٠٢٤.

ومن رقم ٥١ - ١٠٠ يوم ١٢/ ٢/ ٢٠٢٤.

ومن رقم ١٠١ - ١٥٠ يوم ١٣ /٢ / ٢٠٢٤.

ومن رقم ١٥١ - ٢٠٠ يوم ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

ومن رقم ٢٠١ - ٢٥٠ يوم ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

ومن رقم ٢٥١ - ٣٠٤ يوم ١٨ / ٢ /٢٠٢٤.

ونوه جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه عقب انتهاء أيام التسليم، سيتم تحديد أيام لتسليم من تخلف عن ميعاد الاستلام اعتبارًا من يوم ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٤.