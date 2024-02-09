نادى محافظة الفيوم الرياضى  يحتفل بالإسراء والمعراج

احتفل نادى محافظة الفيوم الرياضى،برئاسة عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة مساء الخميس بذكرى رحلة الإسراء والمعراج، فى ندوة دينية نظمتها ادارة النشاط الثقافى والفنى فى مسرح النادى .

استضافت الاحتفالية الشيخ عثمان أحمد، الامام بوزارة الاوقاف ومعلم قرآن بالأزهر الشريف، والذى شرح فى محاضرته الدروس المستفادة من هذه الرحلة الربانية، وتفاصيل رحلتى الإسراء والمعراج وانها كانت منحة ربانية من الله الى رسوله بعد ماحدث له فى الطائف من اذى .. و فى ختام الندوة الدينية، كرم مجلس ادارة النادى، الشيخ عثمان احمد وتم منحه درع النادي.

فقرات فنية

وتواصل الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة " سوا " للإنشاد الدينى، وتضمنت عدد من الاغانى منها " المسك فاح "جماعى –"لاجل النبى" للفنانة آيه الصوفى " أم النبى" للفنانة شذا ياسر "- صلو على خير الأنام" جماعى – "الرضا والنور" وقدمتها دعاء إيهاب – "طلع البدر" جماعى – "لحظة صفا " للفنانة علا الصوفى – "مولاى صلى" جماعى"

وقد اقام النادى ايضا عروض الساحر والبليتاشو في حفل رائع ومميز وعروض خاصة بمهرجان الأطفال وذلك تحت اشراف اسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى والفنى، والذى اكد ان الاحتفال تضمن فقرات عديدة وشيقة حازت على ثقة الأطفال وأسرهم وتالق خلال الاحتفال أعضاء شركة جوادي للحفلات الترفيهية وفنون السيرك وفقرات متنوعة للساحر .

6

7

8

9

55

455

646

666